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فنون ومشاهير

بعد معاناة طويلة مع المرض.. مي عز الدين تفقد أعز الناس (صور)

Lebanon 24
23-11-2024 | 02:28
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توفيت والدة الفنانة المصرية مي عز الدين، مساء أمس الجمعة، بعد معاناة طويلة مع مرض الفشل الكلوي.

وأعلنت الفنانة منة فضالي، صديقة مي عز الدين، خبر الوفاة عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، حيث كتبت: "ربنا يرحم مها، كنت جميلة وطيبة، أرجو قراءة الفاتحة.
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وكانت مي، قد طلبت من محبيها في وقت سابق الدعاء لوالدتها التي تعاني من أزمة صحية، وذلك عبر حسابها على إنستغرام وكتبت: "أرجو الدعاء لأمي بالشفاء".
 
وجاءت مطالبة مي عزالدين، بعد حوالي عام من كشفها معاناة والدتها من أزمة صحية، وخضوعها للغسيل الكلوي.
 
 
 
 
 
 
يشار الى أن والدة مي عز الدين، مها، كانت الشخصية الأقرب إلى الفنانة، حيث لعبت دورًا كبيرًا في دعم مسيرتها الفنية، وشغلت منصب مديرة أعمالها ومستشارتها الأولى.(البوابة)


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