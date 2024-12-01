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فنون ومشاهير

لأوّل مرة.. ممثل شهير يكشف: لهذا السبب لم أعلن عن زواجي من "سميرة توفيق" (فيديو)

Lebanon 24
01-12-2024 | 09:37
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تحدث الممثل ممدوح الأطرش خلال مقابلة له في برنامج "مين قدك" مع الإعلامية اللبنانية كارين سلامة عن زواجه من الفنانة القديرة سميرة توفيق.

وقال الأطرش: "هي إنسانة أكن لها احترامًا كبيرًا وأقدرها، ولها تاريخ فني. وكان لي الشرف أن تكون هي بطلة أول عمل غنائي استعراضي قدّمته في سوريا، إلى جانب الفنان الكبير وديع الصافي رحمه الله، ومحمود جبر وحوالي 90 فنانًا وفنانة سوريين. كان هذا أول عمل غنائي استعراضي سوري يُقدم. في تلك الفترة، كانت معرفتي بسميرة توفيق بدأت عن قرب، ومع مرور الوقت تطورت هذه المعرفة تدريجيًا، واكتشفت فيها إنسانة طيبة ذات روح إنسانية جميلة. أصبحت علاقتنا قريبة جدًا، وصارت جزءًا من حياتي، وكانت هذه العلاقة جميلة جدًا بيننا".

ثم علقت كارين سلامة قائلة: "لكن بناتك أخبرونا أن هناك زواجًا، صح؟".

ليجيب الأطرش مبتسمًا: "يعني تقريبًا هكذا".

ردّت سلامة: "هيدي تقريبًا، بعد ما اخترعوها".

فأجاب الأطرش مبتسمًا: "رح أسألك سؤال، إذا كنا أنا وأنت في علاقة ما، لنفترض زواجًا، وإذا أنتِ لم تشائي الاعتراف بهذا الزواج أو بهذه العلاقة، هل من المفروض أن أفرضها عليك؟ لا، أنا أحترم خصوصياتك".

أجابته سلامة: "معك حق". (رصد لبنان 24) 

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