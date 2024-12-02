زوجة نجم مسلسل "الطائر الرفراف" تلفت الأنظار.. تعرفوا إليها (صورة)

انتشرت صورة للنجم التركي ديرين بولاتوغولاري والذي يقدم دور كاظم آغا في مسلسل "الطائر الرفراف" برفقة زوجته سينا بولاتوغولاري، خلال تجولهما في الشارع.



ولفتت زوجة النجم التركي التي ظهر بإطلالة كاجوال مرتدية تنورة قصيرة من الدنيم وتوب باللون الأبيض مع جاكيت باللون البيج الأظار بجمالها.

Advertisement

وانتقل الجمهور إلى مواقع التواصل الاجتماعي للتغزل بجمال زوجة النجم التركي، مؤكدين إن جمالها طبيعي جدًا، كما وصفها البعض بانها بدت كأنها فتاة مراهقة.



وكشف النجم التركي الذي يقدم دورًا مميزًا في مسلسل طائر الرفراف خلال رده على الصحافي التركي حول قلة استخدامه مواقع التواصل الاجتماعي، جيث قال إنه لا يحب مواقع التواصل الاجتماعي وعلق: "لا أشعر بأي نقص.. لا أشعر بأهميتهم في حياتي.. أنا لست شخصًا يحب المراسلة .. لدي حساب على انستغرام لكن لا أشعر بأني بحاجة اليه.



والجدير بالذكر إن ديرين يشارك حاليًا في الموسم الثالث من مسلسل طائر الرفراف الذي يعرض كل يوم جمعة على قناة Star، ويقدم دور كاظم اغا والد سيران "النجمة افرا ساراتش اوغلو" الذي يجبرها على الزواج من فريد "مارت رمضان ديمير".(البوابة)



