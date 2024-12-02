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فنون ومشاهير

بسبب احداث سوريا.. معتصم النهار يوجه رسالة نارية: من يقصد؟

Lebanon 24
02-12-2024 | 06:20
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خلال الأيام الماضية اشتعلت الجبهة السورية، وفوجئ الجميع بما فيهم السوريون أنفسهم، بدخول الفصائل المعارضة عدة مدن وبلدات في شمال سوريا، وسط انسحاب تام للجيش السوري، فضلا عن استيلائهم على مقار أمنية و عسكرية .
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بدوره خرج الفنان السوري معتصم النهار عن صمته وعلق قائلا: ألم تشبعوا من الدم السوري ألهذه الدرجة سوريا مقلقة بالنسبة لكم.
واضاف معتصم: "أنتم تعلمون جيداً من هو السوري في كل المجالات لذلك تبذلون جهدكم لتدميرها لكي لاتقوم لها قائمة ويبقى شعبها مشتت ولكن سوريا عائدة قريباً وشعبها حيٌ عاشقٌ جبار وحضارتها ستبقى قائمة للأبد رغم الشياطين. تحيا سوريا" (الجديد)
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