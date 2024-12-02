هل حذف حساب أنغام من منصة "أنغامي"؟

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ذكرت مجلة "لها" الفنية، ان بعد تداول أخبار عن حذف حساب النجمة أنغام عن منصة الأغاني الشهيرة "أنغامي" لأسباب غير معروفة، تبين أن هذا الأمر غير صحيح وعارٍ عن الصحة.وكانت صفحات على السوشيال ميديا قد تداولت صورة لأنغام ورسالة تشير إلى أنه لا يمكن الوصول إلى حساب النجمة المصرية عبر المنصة واستمر هذا الأمر لساعات، قبل أن يعاد تفعيله بشكل طبيعي ودون أي مشاكل، الأمر الذي أثار تعجب وتساؤل الجمهور لمعرفة الأسباب.وبحسب "لها"، يبدو أن الرسالة التي تلقاها بعض محبي النجمة المصرية عبر المنصة، والتي كانت تظهر على صورتها ويكتب فيها "نعتذر عن عرض صفحة هذا الفنان في دولتك بسبب حقوق الترخيص"، كانت عرضية وموقتة، ونتيجة خطأ تقني لا أكثر.