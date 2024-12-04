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فنون ومشاهير

بعد انتشار خبر عودة ليلى إسكندر إلى زوجها... يعقوب الفرحان يحسم الجدل "أم يوسف عزيزة"

Lebanon 24
04-12-2024 | 01:47
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تصدّر خبر عودة ليلى إسكندر إلى يعقوب الفرحان اهتمام السوشيال ميديا مؤخرًا، خصوصًا بعد ظهورها في فيديو مع مالك مكتبي، والذي اعتبره البعض ترويجًا لحلقة جديدة من بودكاست "إحكي مع مالك"، حيث توقع البعض أن تكون ليلى الضيفة المقبلة على منصة شاهد.
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لكن الحقيقة مختلفة، إذ تبين أن الفيديو كان لقاءً عابرًا جمعهما في إحدى المناسبات، وليس جزءًا من بودكاست "إحكي مع مالك". ليلى شاركت عدة فيديوهات عبر خاصية ستوري على إنستغرام، وعبّرت في أحدها عن فخرها بمالك كونه من بلدها لبنان، مضيفة أنه لم يتعرف عليها في البداية حسب قولها. ورد مالك مازحًا: "بعدين بخبركم القصة".

وفي تصريح حصري لـET بالعربي، نفى يعقوب الفرحان صحة شائعات العودة مؤكدًا أن لا شيء رسمي بهذا الخصوص. وقال:"لا والله، ما في شيء بهالخصوص. أم يوسف عزيزة، أم ابني وكل شيء، بس أنا ما أدري وما سمعت هالكلام. وحتى لو طلعت هالمعلومة لأي سبب من الأسباب، هذا الكلام غير صحيح". (ET بالعربي)
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