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فنون ومشاهير

طليقة وائل كفوري تُعبّر عن سعادتها بسقوط بشار الأسد: "شو حلو الإنتصار" (صورة)

Lebanon 24
08-12-2024 | 07:39
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عبّرت أنجيلا بشارة طليقة الفنان وائل كفوري عن سعادتها بسقوط الرئيس السوريّ بشار الأسد.
 
 
وكتبت بشارة عبر خاصية "ستوري" عبر حسابها على "انستغرام": "وشو حلو الإنتصار والعدالة والحق بعد سنين من الظلم". 
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انجيلا بشارة

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