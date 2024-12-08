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فنون ومشاهير
طليقة وائل كفوري تُعبّر عن سعادتها بسقوط بشار الأسد: "شو حلو الإنتصار" (صورة)
Lebanon 24
08-12-2024
|
07:39
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عبّرت أنجيلا بشارة طليقة الفنان وائل كفوري عن سعادتها بسقوط الرئيس السوريّ بشار الأسد.
وكتبت بشارة عبر خاصية "ستوري" عبر حسابها على "انستغرام": "وشو حلو الإنتصار والعدالة والحق بعد سنين من الظلم".
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انجيلا بشارة
بشار الاسد
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