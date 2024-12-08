طليقة وائل كفوري تُعبّر عن سعادتها بسقوط بشار الأسد: "شو حلو الإنتصار" (صورة)

عبّرت أنجيلا بشارة طليقة الفنان وائل كفوري عن سعادتها بسقوط الرئيس السوريّ بشار الأسد.

وكتبت بشارة عبر خاصية "ستوري" عبر حسابها على "انستغرام": "وشو حلو الإنتصار والعدالة والحق بعد سنين من الظلم".