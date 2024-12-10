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فنون ومشاهير

خبر يهزّ الوسط الفني.. وفاة فنان شهير (صورة)

Lebanon 24
10-12-2024 | 05:30
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توفي الفنان السعودي القدير عبدالله المزيني، المعروف بـ”أبو مازن”، عن عمر ناهز الـ 84 عاماً، تاركاً خلفه إرثاً فنياً زاخراً بالعطاء.
وأعلن خبر وفاته الفنان فايز المالكي عبر منصة “إكس”، حيث نعاه وأعلن عن موعد صلاة الجنازة، وجاء نص التغريدة: “انتقل إلى رحمة الله عبدالله محمد المزيني (أبو مازن)، والصلاة عليه العصر غدًا الاثنين في جامع الراجحي ب‍الرياض. إنا لله وإنا إليه راجعون”. (الجديد)
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