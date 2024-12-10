بعد سقوط الأسد.. ممثل سوري شهير يُعلن عزمه الترشح لرئاسة سوريا (فيديو)

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بعد سقوط نظام الرئيس السوري المعزول بشار الأسد، أعلن الممثل جمال سليمان رغبته في الترشح لمنصب رئيس الجمهورية السورية.وقال سليمان في حوار مع "العربية" إن لديه الرغبة في الترشح لمنصب رئيس الجمهورية السورية، متابعًا: "هذا ليس شرطًا، إذا لم أجد من هو أنسب مني في هذا المنصب، سأرشح نفسي إذا أراد السوريون".وأضاف أنه يريد كسر "التابوه" الذي زرعه النظام السابق في السوريين، متابعًا: "النظام زرع فينا إنه ممنوع تقول أنا بدي أكون وزير أو رئيس وزراء أو رئيس جمهورية، انت بتكون إذا إحنا أشرنا بذلك، ولكن هذا حقنا كسوريين".وأوضح سليمان: "كان هناك اعتقادًا سائدًا بإنه اذا ذهب النظام فسيكون البديل جماعة إرهابية أو إقصائية، وأنا أريد أن أقول أن هذا ليس هذا شرطًا، فالبديل قد يكون إنسان قضى حياته بالعمل الأكاديمي والفني والثقافي، وإنسان وسطي، يؤمن بالديمقراطية.