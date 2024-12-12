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فنون ومشاهير

حفل غنائي من دون حجاب في إيران... مغنية إيرانية تشعل مواقع التواصل وهذه رسالتها

Lebanon 24
12-12-2024 | 12:11
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أحدثت المغنية الإيرانية باراستو أحمدي جدلاً على مواقع التواصل الاجتماعي بعد إقامتها حفل غنائي مباشر في أحد المواقع التاريخية البارزة في إيران، من دون ارتداء الحجاب الإلزامي.


وحظي البث بمتابعة كبيرة  عبر منصة "يوتيوب" وتعليقات داعمة من داخل إيران وخارجها. 
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وكتبت باراستو على قناتها في يوتيوب: "أنا باراستو، فتاة ترغب في الغناء للأشخاص الذين أحبهم. إنه حق لا يمكنني التغاضي عنه، أن أغني للأرض التي أعتز بها بشدة".
وأضافت: "هنا، في هذه الزاوية من إيران الحبيبة، حيث تتشابك التاريخ والأساطير. اسمع صوتي في هذه الحفلة الموسيقية المتخيلة وتخيل هذا الوطن الجميل".

واعتبر البعض أن ما قامت به باراستو عملاً شجاعاً للغاية، مخاطرةً بمواجهة عقوبات تصل إلى السجن لسنوات. 

ويلزم القانون الإيراني جميع النساء بارتداء الحجاب الذي يغطي الرأس والرقبة والشعر، وتواجه من تنتهك قوانين اللباس الإلزامي في  إيران عقوبة السجن أو الغرامات، فضلاً عن القيود المفروضة على فرص العمل والتعليم. 
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