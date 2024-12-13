مرّت بفترة صعبة.. فنانة شابة تكشف للمرة الأولى عن أزمتها الصحية

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كشفت الفنانة سارة سلامة عن مرورها بفترة صعبة وتحدثت للمرة الأولى عن الأزمة الصحية التي مرت بها خلال الفترة الماضية.ونقلت مجلة "لها" عن سارة قولها إنها أصيبت بمشاكل في المعدة، "شبه ورم بسبب الضغط الكبير وشعورها بالظلم".وأضافت سارة: "جلست فترة طويلة لا أقوم باي شيء في حياتي غير التقرّب من ربنا".وعن الانتقادات التي طاولتها خلال الفترة الماضية بعدما نشر الجمهور صوراً لها في بدايتها ومقارنتها بصورها حالياً من مسلسلها "نقطة سودة"، معلّقين على التغيير الذي طرأ على ملامحها، قالت: "أنا متصالحة مع نفسي ومن لن يقول كل الناس انني حسنة أو سيئة".وتابعت: "بالنسبة لي الانتقاد امر تافه، لأن الناس يتكلمون عن شكلي أي انهم لا ينتقدون فني وتمثيلي، وأنا بدأت منذ كنت طفلة بتصوير الاعلانات وأول مسلسل شاركن به في حياتي كان عمري 17 سنة وطبيعي شكلي يتغير".يُذكر أنه يُعرض حالياً لسارة سلامة مسلسل "نقطة سودة"، ويشارك فيه عدد من الفنانين، بينهم: أحمد فهمي، هدى الإتربي، ناهد السباعي، وفاء عامر، أحمد مجدي، سماح أنور، نضال الشافعي، أحمد عزمي...، وهو من تأليف أمين جمال وإخراج محمد أسامة.