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فنون ومشاهير

رقم صادم.. فنانة شهيرة تكشف كم أنفقت لتفقد وزنها

Lebanon 24
15-12-2024 | 23:00
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تصدرت الفنانة ملك أحمد زاهر مؤشرات البحث بتصريحاتها المثيرة حول فقدان الوزن، لاسيما بعدما كشفت عن أنها أنفقت 3 ملايين جنيه للحصول على الشكل المثالي (ما يعادل 60 ألف دولار أميركي).

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فقد أكدت ملك أنها سعت للحصول على هذا المظهر والقوام الممشوق لعدة أسباب تتعلق بصحتها وحياتها الشخصية.

كما أعربت في تصريحات صحفية عن انزعاجها من تعليقات البعض. وقالت "في ناس بتكتب لي كنتي أحلى وأنتي تخينة، خسيتي ليه حرام عليكي؟ أنتوا عايزين مني إيه؟ ما كفاية بقى".

وكانت زاهر أوضحت في لقاء تلفزيوني سابق أنها فرحت لخسارة وزنها، قائلة حينها "أنا مبسوطة كده أكتر مرتاحة نفسيا وجسديا كتير". (العربية) 
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