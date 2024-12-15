رقم صادم.. فنانة شهيرة تكشف كم أنفقت لتفقد وزنها

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فقد أكدت ملك أنها سعت للحصول على هذا المظهر والقوام الممشوق لعدة أسباب تتعلق بصحتها وحياتها الشخصية.كما أعربت في تصريحات صحفية عن انزعاجها من تعليقات البعض. وقالت "في ناس بتكتب لي كنتي أحلى وأنتي تخينة، خسيتي ليه حرام عليكي؟ أنتوا عايزين مني إيه؟ ما كفاية بقى".وكانت زاهر أوضحت في لقاء تلفزيوني سابق أنها فرحت لخسارة وزنها، قائلة حينها "أنا مبسوطة كده أكتر مرتاحة نفسيا وجسديا كتير". (العربية)