زوجها كان وزيرا في عهد الأسد.. أول تعليق من ممثلة سورية شهيرة على سقوط النظام (صورة)

علّقت الممثلة السورية ديما قندلفت على التظاهرات التي عمت أرجاء سوريا يوم الجمعة الماضي فرحا بسقوط نظام الرئيس السابق بشار الأسد .



ونشرت ديما صورة عبر خاصية "الستوري" على حسابها الخاص على تطبيق انستغرام أظهرت الحشود في ساحة الأمويين في دمشق، وعلّقت عليها قائلة: "ساحة الأمويين كأننا في حلم. من زمااان مابكينا من الفرح ".

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يُشار إلى أن قندلفت تزوجت من وزير الاقتصاد السوري السابق همام الجزائري في عام 2015.



إلى ذلك تُشارك ديما في المسلسل التركي المعرب "القدر" الذي سيُعرض قريبا على الشاشة من بطولتها إضافة إلى الممثل السوري قصي خولي والممثلة اللبنانية رزان جمال ونخبة من الممثلين.















