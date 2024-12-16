الممثل السوري تيم حسن "ضابط فاسد".. إليكم التفاصيل

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بدأ المخرج سامر البرقاوي بتصوير مسلسل "تحت سابع أرض" بطولة الممثل تيم حسن والممثلة كاريس بشار في دمشق.وعلمت "نواعم" أن الاحداث الأخيرة في شمال سوريا لم تؤثر على التصوير وبالتالي لا يزال العمل قائما، ويصور في مناطق عديدة منها دمشق."تحت سابع أرض" يطرح مشكلة الفساد في سوريا، لطالما اعتمد هذا النمط من المسلسلات في السنوات الاخيرة خصوصاً بعد النجاح الكبير الذي حققه مسلسل ""كسر عضم" قبل عامين، ويبدو أن المنافسة ستكون قوية هذا العام في الدراما السورية بين سامر البرقاوي وزميلته المخرجة رشا شربتجي التي بدأت تصوير مسلسل "مطبخ المدينة" ، ويقال إن القصة تشبه النمط الذي اعتمده كاتبها لمسلسل "ولاد بديعة" الموسم الماضي وهو لعلي وجيه ايضاً.يشارك في مسلسل "تحت سابع ارض" الممثل مجد فضة الذي يوليه الضابط مهام رئيس العصابة التي تفرض خوات على المواطنين في إطار لا يخلو من التشويق البوليسي .المسلسل من إنتاج شركة "صباح اخوان" وكتابة عمر أبو سعدة الذي تعاون في مسلسلين من قبل مع البرقاوي وحسن "الزند" والموسم الماضي في "تاج".(نواعم)