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فنون ومشاهير

نجت من الإصابة.. نجمة شهيرة تتعرّض لضربة خلال غنائها على المسرح شاهدوا ردة فعلها (فيديو)

Lebanon 24
17-12-2024 | 01:39
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أثنى العديد من النقاد والصحافيين بردة فعل النجمة العالمية بيلي إيليش "الهادئ" بعدما ألقى أحد الحضور شيئًا عليها خلال تواجدها على المسرح أثناء عرضها في Desert Diamond Arena في غلينديل، أريزونا.

وفي التفاصيل كانت بيلي تجلس على الأرض خلال تقديم أغنيتها الشهيرة "What Was I Made For?" من فيلم "باربي"، عندما تعرضت لضربة مفاجئة وغير متوقعة.

وتم توثيق اللحظة وتداولها على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، حيث بدا أن المعجب ألقى سوارًا باتجاه رأسها، لكنها نجحت في إبعاد وجهها في اللحظة الأخيرة، مما حال دون تعرضها لأي إصابة. وعلى الرغم من الموقف المفاجئ، استمرت في الغناء من دون أي تردد.
 
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هذا التصرف أثار إعجاب الجمهور، حيث علق أحد المعجبين على منصة "إكس" قائلاً: "هذا النوع من التعبير عن المشاعر يجب أن يتلاشى قريبًا".

وأشار آخر إلى أن إيليش تعاملت مع الموقف بشكل جيد، بينما أضاف معجب ثالث أن هذه التصرفات يجب أن تتوقف قبل أن يتعرض أحد الفنانين لإصابة خطيرة.(البوابة)

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