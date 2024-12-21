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فنون ومشاهير

فجّرت إسرائيل منزلها في العديسة.. فنانة شهيرة تغني للجنوب في حفل "الموريكس دور"

Lebanon 24
21-12-2024 | 14:02
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حصلت المطربة اللبنانية المتميزة سمية بعلبكي على جائزة "تكريم لمطربة لبنانية عن مسيرتها"، تقديراً لعطاءاتها الطويلة وإسهاماتها الفنية الراقية، في حفل موركس دور لعام 2024 الذي أُقيم في كازينو لبنان.
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وقدمت سمية بعلبكي، التي اشتهرت بصوتها العذب وأدائها الاستثنائي، خلال مسيرتها مجموعة من الأعمال الفنية التي لاقت استحسان الجمهور، حيث أدت حفلات رائعة لكبار عمالقة الفن مثل أم كلثوم، بالإضافة إلى إطلاق أغنيات وطنية عكست حبها وانتماءها العميق للبنان.

هذا التكريم يأتي كاعتراف بمسيرة غنية بالإبداع والعطاء، حيث استطاعت سمية أن تترك بصمة مميزة في عالم الغناء اللبناني والعربي، وتبقى رمزاً من رموز الأصالة والفن الراقي.
 
وقدمت سمية جائزتها لوالدتها الراحلة ولوالدها الرسام والنحات عبد الحميد البعلبكي الذي فجّر العدو الإسرائيلي منزله في بلدته الحدودية العديسة.
 
كما أدت أغنية "الله معك يا بيت صامد بالجنوب".
 
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