"فكرونا ما بنحكي".. ندى كوسا تكشف عن التمييز في مسابقة ملكة جمال الكون

كشفت ملكة جمال لبنان ندى كوسا لعام 2024، أنها تعرضت للتنمر بعد نيلها اللقب.

وكانت الشابة اللبنانية تعرضت للسخرية والإهانة خلال استعدادها للمشاركة في مسابقة ملكة جمال الكون، حيث فوجئت بنشر المنظّمين للحفل فيديو على "إنستغرام" لتحفيز المتابعين على التصويت لانتخاب الملكة. وظهر في الفيديو شخصان من المنظّمين وهما يقيّمان صور الملكات، إذ أشادا بصورة ملكة جمال الفيليبين واستهزآ بصورتها ووصفوها بـ "البشعة"، ما دفعها للاعتذار عن المشاركة. لكن كوسا تراجعت لاحقا بعد أن حذفت الجهة المنظّمة الفيديو المذكور من حساباتها على شبكات التواصل الاجتماعي، وقدمت لوزارة السياحة اللبنانية اعتذاراً رسمياً.

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وعن السبب الذي دفع بعض المنظمين لنشر ذلك الفيديو، قالت كوسا خلال حضورها حفل الموريكس دور الذي أقيم مساء السبت في كازينو لبنان: "ما بعرف، فكرونا لبنانية وما بنحكي".

ولفتت إلى التمييز الذي حصل بين المشتركات في المسابقة التي أقيمت في المكسيك، مؤكدة أن ذلك لم يؤثر على النتيجة، والفائزة تستحق اللقب.