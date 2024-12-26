نبوءات ليلى عبد اللطيف "المخيفة".. هل تحققت في 2024؟

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مع نهاية كل عام، يصبح من المعتاد أن يراجع نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي توقعات ليلى عبد اللطيف ويقارنونها بما تحقق منها، خصوصاً إذا كانت تلك التنبؤات قد حملت طابعاً مقلقاً أو مثيراً للدهشة عند سماعها لأول مرة. وفي هذا الإطار، أبدى الكثيرون فضولهم لمعرفة إلى أي مدى تحققت نبوءات عبد اللطيف طوال عام 2024.بدأ العام بإعلان الثنائي أحمد العوضي وياسمين عبدالعزيز طلاقهما رسميا، بعد أيام قليلة من نبوءة انفصالهما، التي أفصحت عنها عبداللطيف خلال لقائها مع الإعلامي اللبناني نيشان في مفاجأة من العيار الثقيل.كما أكدت العرافة اللبنانية، أن الوسط الفني سيودع عددا من المشاهير من نجوم الصف الأول، وهو ما سيؤدي لانتشار حالة الحزن في الوسط وبين محبيهم. وبالفعل صدقت النبوءة الحزينة وتوالى سقوط مشاهير الفن بوتيرة متسارعة ليصل إجمالي وفياتهم أكثر من 20 حالة، منهم الموسيقار حلمي بكر وصلاح السعدني وشيرين سيف النصر و ومصطفى فهمي ومحمد رحيم ونبيل الحلفاوي.كذلك، تنبأت بمشهد غير عادي للمُطرب عمرو دياب في العام 2024، مؤكدة أن المشهد سيكون حديث الساعة حينها، لأنه عبارة عن "موقف محرج" يتعرض له الهضبة في إحدى الحفلات الخاصة. والمدهش أنه بالفعل اكتسح وسائل الإعلام مقطع مصور يظهر صفع عمرو دياب لأحد مُعجبيه، الذي حاول التصوير معه على خشبة المسرح في إحدى الحفلات الخاصة.وفي المقابل، هناك العديد من النبوءات الإيجابية التي تحققت لليلى عبد اللطيف مثل تعافي شيرين عبد الوهاب من أزماتها وعودتها للتألق، كما أن لها نبوءات أخرى لم تتحقق مثل طلاق هنادي مهنا وأحمد خالد صالح وكذلك فوز الأهلي المصري ببطولة السوبر الأفريقي.وتمتد قائمة التوقعات التي خابت لخبيرة الأبراج في 2024 لتشمل فوز كاميلا هاريس بالانتخابات الأميركية وحدوث زلازل مدمرة في بلاد عربية، وتعزيز مكانة الرئيس السوري بشار الأسد دوليًّا. (إرم نيوز)