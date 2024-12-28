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فنون ومشاهير
"كانت بتدلعني": ممثل شهير يتحدث عن علاقة طليقته بزميل له.. ويكشف عن حب جمعه بفنانة تكبره سنا (فيديو)
Lebanon 24
28-12-2024
|
03:12
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شارك الفنان المصري أحمد الفيشاوي في برنامج "مع نزار" الذي يقدمه الإعلامي العراقي نزار الفارس على القناة الرابعة العراقية، حيث أوضح موقفه من زواج طليقته ندى الكامل، وقصة حبه لشيرين رضا مؤكداً أنه كان يتمنى الزواج منها.
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وقال الفيشاوي إنه لم ينزعج من الأخبار التي ترددت قبل أكثر من عامين، حول ارتباط طليقته ندى الكامل، والفنان عمر كمال، مضيفاً: "أزعل ليه؟ أولا وقتها كنا مطلقين، ثانيا عمر كمال شخص ظريف، وحد محترم وفنان كبير، وأي بنت ممكن تتمنى عمر لأنه جميل ومطرب ناجح".
وردًا على سؤال ما سبب طلاقهما، قال أحمد الفيشاوي: "الخلافات هي اللي بتبوظ الجواز".
وحول رغبته في الزواج من الفنانة شيرين رضا قال: "لو وافقت أكيد كنت أتجوزها مليون في المية، هو في أحلى من شيرين رضا؟"
وردًا على سؤال ما رأيه في الزواج من امرأة تكبره في العمر، قال أحمد الفيشاوي: "السن مش بيفرق، أهم حاجة الحب والتفاهم"، مضيفاً: "أنا حبيتها سنين طويلة، وكان حب متبادل وهي مش بتنكر، ودي حاجة أتشرف بيها لأنها جميلة، وكانت بتدلعني تقوللي يا فش فش".(لها)
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