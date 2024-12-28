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فنون ومشاهير

انهارت بالبكاء.. فنانة شهيرة تعلن ان والدها بأزمة صحية حادة وتطلب له الدعاء (فيديو)

Lebanon 24
28-12-2024 | 04:54
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قامت الفنانة المصرية ألفت عمر بنشر مقطع فيديو عبر حسابها الخاص على "فيسبوك" ظهرت فيه منهارة في البكاء وهي تعلن أن والدها يمر بأزمة صحية حادة، مطالبة متابعيها بالدعاء له بالشفاء.

قالت ألفت: "بابا في حالة صعبة، هو في حالة حرجة جدًا وعلى جهاز التنفس الصناعي، والدكتور قال إن شاء الله في أمل".
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أضافت: "طالبة من كل الناس اللي بتحبني أو اللي متعرفنيش أولا ياريت الفيديو ده كل اللي يشوفني يشيره، وعايزة منكو تدعوله، وأول ما الدكتور قال كلمة دعاء فكرت فيكم".

تابعت ألفت عمر: "أي حاجة حلوة أو أي مبدأ أو قيمة بابا اللي علمهالي، بابا ده أكرم الناس، بيته من وإحنا صغيرين مفتوح لكل الناس والخير كله عنده، قلبه كبير جدًا، وكان من كام يوم بيسأل على كل الناس بالتليفون ويطمن عليهم رغم إنه تعبان، وحتى الناس اللي على خلاف معايا بيحبوه. النهاردة الجمعة ربنا يسمع منا كلنا".(لها)


 
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