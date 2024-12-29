في لقطة رومانسية.. قبلة من ناصيف زيتون لزوجته دانييلا (فيديو)

شارك الفنان السوري ناصيف زيتون مع متابعيه عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو تحدث فيه عن مفهوم السلام، داعياً الجمهور إلى التفاعل والمشاركة بأفكارهم، سواء من خلال أغانيهم أو كلماتهم، للتعبير عن آرائهم حول هذا الموضوع.



تضمن الفيديو عدة لقطات لناصيف مع أفراد عائلته وأصدقائه المقربين، بالإضافة إلى مشاهد من أماكن طبيعية يفضل الجلوس فيها وتشعره بالسلام الداخلي.

لكن ما لفت انتباه الجمهور بشكل خاص كانت اللقطة الرومانسية التي جمعته بزوجته دانييلا رحمة، حيث طبع ناصيف قبلة على خدها أثناء تواجدهما في إحدى البلدان، مستمتعَين بوقتهما معًا.



وتفاعل المتابعون بشكل واسع مع الفيديو، مؤيدين كلام ناصيف، ومثنيين على العلاقة المميزة التي تجمعه بزوجته الممثلة دانييلا رحمة، متمنين لهما حياة سعيدة مليئة بالحب والفرح والسلام.