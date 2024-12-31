بعد أزمة الفيديو المسرّب.. أول تعليق من الفنان راغب علامة ولهذا السبب يشعر بالتوتر

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تتواصل المنافسة في حلقات اكس فاكتور المباشرة والتي تعرض عبر شاشة ومنصة تلفزيون دبي وتضم لجنة تحكيم مؤلفة من الفنان راغب علامة وفايز السعيد ورحمة رياض، فماذا قال راغب عن تجربته الجديدة في الموسم الحالي من إكس فاكتور؟في كواليس تصوير الحلقات المباشرة من الموسم الجديد من إكس فاكتور، كشف راغب في تصريحاته خلال لقائه بـ "ياما عربية " أن تجربته بإكس فاكتور هي قريبة جداً من قلبه؛ خاصة أنه بدأ ببرامج إكتشاف المواهب الغنائية، وهو ما يجعله يتفهم كثيراً مشاعر المواهب التي تقف أمامهم، كما يدرك شعورهم بالقلق والتوتر عند وقوفهم أمامه.وأكد راغب علامة أنه إذا وجد متسابق يحاول المشاركة في كل مرة أملاً في الوصول للقب يسانده لأنه يحب الإصرار، فمن الممكن، أن الحظ لم يحالفه في إحدى المرات لظروف طارئة، ومن الممكن أن يتجاوزها في المرة القادمة، فعليه أن يكون حكم عادل، إنساني وصادق أمام نفسه وأمامه وأمام الجمهور.ويرى راغب أن الفنان يواجه دائمًا تحديات جديدة كل يوم في ظل السوشيال ميديا وغيرها من وسائل التكنولوجيا، فمن الممكن أن يتعرض النجم لحملات هجوم عبر صفحات مزيفة عبر السوشيال ميديا وعليه أن يتحمل كل هذه التحديات.وكان علامة تعرض مؤخرا لأزمة بعد تسريب وتداول مقطع فيديو يظهر فيه الفنان الإماراتي عبد الله بالخير في مكالمة هاتفية قيل إنها مع علامة.وخلال المكالمة، سُمع صوت يُزعم أنه لعلامة يقول: "ما عاد فيه نصر الله، ارتحنا منه"، في إشارة إلى استشهاد الأمين العام السابق لحزب الله حسن نصر الله بغارة إسرائيلية في أيلول الماضي، ما أثار غضب مناصري الحزب. (نواعم)