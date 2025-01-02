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فنون ومشاهير

"خبر فاجئ الجميع".. يوتيوبر شهير يعلن خطوبته ويثير تفاعل متابعيه (صور)

Lebanon 24
02-01-2025 | 08:18
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فاجأ اليوتيوبر الشهير مستر بيست الجمهور بإعلان خطوبته من صديقته ثيا بوسن.
ونشر مستر بيست عبر صفحته الخاصة عبر انستغرام مجموعة من الصور كشفت عن لحظة تقدمه ل‍ثيا بوسن، وطلب الزواج منها، وسط أجواء أسرية وعائلية جمعتهم معًا.
وأرفق مستر بيست الصورة بتعليق: الفتى فعل أمرًا، وأضاف العديد من الإيموجي التي تُعبر عن الحُب والفرح. 
واستنادًا لـ"بيبول"، قال بيست: قمت بإسقاط صندوق بشكل متعمد، لإحداث ضجيج، قبل تقديم الهدية الحقيقية، التي احتوت على خاتم بداخلها، ثم ركعت على ركتبي وتقدمت لها بالزواج.
وبعد أن فتحت بوسن عينيها، قالت "نعم بالطبع" وكانت "متحمسة للغاية".
وتابع مستر بيست: كنت أحاول التفكير في أفضل طريقة لمفاجأتها.. ثيا قريبة جدًّا من أسرتها، لذا أردت التأكد من إشراكهم في هذه المناسبة المهمة.  (الجديد)
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