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فنون ومشاهير

"أمل جديد" تزفّه الإعلامية هدى شديد عن حربها ضدّ السرطان.. خبرٌ سار!

Lebanon 24
03-01-2025 | 14:32
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نشرت الإعلاميَّة هدى شديد عبر حسابها على منصة "آكس" منشوراً كشفت فيه تفاصيل جديدة عم رحلة علاجها ضدّ مرض السرطان.
 
وقالت شديد في منشورها: "بأمل وإيمان افتتحت السنة الجديدة اليوم بأول جلسة علاج موجّه targeted_therapy# باب جديد فُتِح أمامي بعد ما كانت أقفلت كل الأبواب. الشيخ بيار الضاهر أرسل فحوصاتي عا اميركا والمعجزة طلعت بستفيد من دواء اسمه cetuximab مع اني عملت الفحص بـ2022 بـUSA وهالباب كان مسكّر".
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وتابعت: "بشكر كل اللي صلّوا وبعدهم عم يدعولي من كل المناطق ومن كل الطوائف، حبكن وصلاتكن هني احلى دعم وأمل وايمان متجدد. بشكر اصحابي وزملائي وعيلتي وإدارتي بالـLBCI.. بشكر الأطباء السهرانين عليي ناجي الصغير، علي شمس الدين، أنطوان شاهين".
 
 
 

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