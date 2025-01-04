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فنون ومشاهير

الموت يؤلم الفنانة الشهيرة بأقرب الناس.. ماذا حدث؟

Lebanon 24
04-01-2025 | 08:10
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أعلنت الفنانة المصرية ألفت عمر عن وفاة والدها، بعد تعرضه لأزمة صحية شديدة خلال الأيام الماضية، استدعت نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.
نشرت الفنانة ألفت عمر عبر حسابها في منصة التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، منشورًا مؤثرًا جاء فيه: مات أبي، مات أعظم الرجال، مع السلامة يا حبيبي.
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كانت ألفت عمر قد ناشدت جمهورها، خلال الأيام الماضية، بالدعاء لوالدها عبر بث مباشر على صفحتها على "فيسبوك"، حيث ظهرت في حالة من الانهيار؛ بسبب تدهور حالته الصحية. وكشفت خلال البث أن والدها يعاني من ارتفاع نسبة ثاني أكسيد الكربون في الدم؛ ما أثر على حالته بشكل خطير. (الجديد)
 
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