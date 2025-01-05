في أقوى هجوم: دريد لحام لبشار الأسد: الله لا يسامحك.. وهذا ما قاله عن أحمد الشرع (فيديو)

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برر الفنان السوري دريد لحام موقفه السابق من نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد، عازيا السبب إلى الخوف من الزج به في سجن صيدنايا المعروف بسوء سمعته.وأكد لحام في لقاء عبر "الجزيرة" أنه لو عارض النظام علنًا خلال سنوات حكمه، لكان مصيره السجن أو الأسوأ.وعبَّر لحام عن تفاؤله بمستقبل سوريا تحت إدارة أحمد الشرع، مشيدًا بالقيادة الجديدة وداعيًا إياها إلى الاستماع لجميع وجهات النظر، بما في ذلك الآراء المخالفة.وأشار إلى أن المستقبل يبشر بالخير، خاصة بعد سقوط نظام الأسد. وقال "سوريا أصبحت بلدًا حرًّا، وأصبحت سوريا الحرة، بعد القضاء على رمز الاستبداد المتمثل في سجن صيدنايا."وقال لحام: أنا أكن لأحمد الشرع كل إحترام لأنه شخص واضح وبيعرف لوين آخدنا…وإذا وقته بيسمح ان أقابله هيدا بيشرفني".ودعا لحام السوريين إلى نبذ الانتماءات السياسية والطائفية، قائلًا "انسوا الانتماءات السياسية والطائفية، ولتكن طائفتكم الوحيدة هي سوريا فقط".كما وجَّه نداءً إلى الفنانين والكتّاب السوريين لإنتاج أعمال تفضح ممارسات النظام السابق، مؤكدًا أهمية توعية الجمهور بما حدث في سوريا، خاصة ما يتعلق بسجن صيدنايا وغيره من انتهاكات حقوق الإنسان.وعن دوره في المرحلة المقبلة، أشار لحام إلى أنه يفكر في تقديم عمل مسرحي أو تلفزيوني يعكس الواقع السوري الجديد.ووجَّه لحام انتقادات حادة لرموز نظام الأسد، واصفًا إياهم بأنهم "أصحاب الرأي الأحادي" الذين لا يقبلون الرأي الآخر. وكشف عن خوف المجتمع الفني من الرقابة خلال فترة حكم عائلة الأسد، مشيرًا إلى منع جملة من عمل فني تتضمن تشبيهًا بالحيوانات، معللًا ذلك بحب باسل الأسد للخيول وعدم جواز انتقاده.وفي رده على الانتقادات الموجهة إليه بشأن موقفه من النظام السابق، أكد لحام أن أعماله الفنية كانت دائمًا تنتقد السلطة، قائلًا "إذا ترى مسرحياتي من ‘ضيعة تشرين’ إلى ‘غربة’ إلى ‘كاسك يا وطن’، كلها كانت تجرح بالسلطة وتنتقد أخطاءها، ولم أكن في يوم من الأيام صامتًا ضد أخطاء السلطة إطلاقًا".وفي إشارة إلى هروب الأسد، علَّق لحام قائلًا "إذا لم يرتكب شيئًا ضد الإنسانية، لماذا يهرب؟ فهو يعرف أنه ارتكب فظائع كثيرة بحق الشعب السوري”. ووجَّه رسالة إلى الأسد قائلًا :"الله لا يسامحك على ما فعلته بالشعب السوري".(الجزيرة)