Advertisement

فنون ومشاهير

في أقوى هجوم: دريد لحام لبشار الأسد: الله لا يسامحك.. وهذا ما قاله عن أحمد الشرع (فيديو)

Lebanon 24
05-01-2025 | 23:37
A-
A+
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
برر الفنان السوري دريد لحام موقفه السابق من نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد، عازيا السبب إلى الخوف من الزج به في سجن صيدنايا المعروف بسوء سمعته.

وأكد لحام في لقاء عبر "الجزيرة" أنه لو عارض النظام علنًا خلال سنوات حكمه، لكان مصيره السجن أو الأسوأ.
Advertisement

وعبَّر لحام عن تفاؤله بمستقبل سوريا تحت إدارة أحمد الشرع، مشيدًا بالقيادة الجديدة وداعيًا إياها إلى الاستماع لجميع وجهات النظر، بما في ذلك الآراء المخالفة.

وأشار إلى أن المستقبل يبشر بالخير، خاصة بعد سقوط نظام الأسد. وقال "سوريا أصبحت بلدًا حرًّا، وأصبحت سوريا الحرة، بعد القضاء على رمز الاستبداد المتمثل في سجن صيدنايا."
وقال لحام: أنا أكن لأحمد الشرع كل إحترام لأنه شخص واضح وبيعرف لوين آخدنا…وإذا وقته بيسمح ان أقابله هيدا بيشرفني".

ودعا لحام السوريين إلى نبذ الانتماءات السياسية والطائفية، قائلًا "انسوا الانتماءات السياسية والطائفية، ولتكن طائفتكم الوحيدة هي سوريا فقط".

كما وجَّه نداءً إلى الفنانين والكتّاب السوريين لإنتاج أعمال تفضح ممارسات النظام السابق، مؤكدًا أهمية توعية الجمهور بما حدث في سوريا، خاصة ما يتعلق بسجن صيدنايا وغيره من انتهاكات حقوق الإنسان.

وعن دوره في المرحلة المقبلة، أشار لحام إلى أنه يفكر في تقديم عمل مسرحي أو تلفزيوني يعكس الواقع السوري الجديد.

ووجَّه لحام انتقادات حادة لرموز نظام الأسد، واصفًا إياهم بأنهم "أصحاب الرأي الأحادي" الذين لا يقبلون الرأي الآخر. وكشف عن خوف المجتمع الفني من الرقابة خلال فترة حكم عائلة الأسد، مشيرًا إلى منع جملة من عمل فني تتضمن تشبيهًا بالحيوانات، معللًا ذلك بحب باسل الأسد للخيول وعدم جواز انتقاده.

وفي رده على الانتقادات الموجهة إليه بشأن موقفه من النظام السابق، أكد لحام أن أعماله الفنية كانت دائمًا تنتقد السلطة، قائلًا "إذا ترى مسرحياتي من ‘ضيعة تشرين’ إلى ‘غربة’ إلى ‘كاسك يا وطن’، كلها كانت تجرح بالسلطة وتنتقد أخطاءها، ولم أكن في يوم من الأيام صامتًا ضد أخطاء السلطة إطلاقًا".

وفي إشارة إلى هروب الأسد، علَّق لحام قائلًا "إذا لم يرتكب شيئًا ضد الإنسانية، لماذا يهرب؟ فهو يعرف أنه ارتكب فظائع كثيرة بحق الشعب السوري”. ووجَّه رسالة إلى الأسد قائلًا :"الله لا يسامحك على ما فعلته بالشعب السوري".(الجزيرة)



فنون ومشاهير

فيديو

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
13:48 | 2025-01-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:26 | 2025-01-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:49 | 2025-01-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:22 | 2025-01-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:09 | 2025-01-05 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
01:56 | 2025-01-06
01:24 | 2025-01-06
01:14 | 2025-01-06
00:32 | 2025-01-06
23:00 | 2025-01-05
16:05 | 2025-01-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24