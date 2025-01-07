وضعت خاتما ماسيا ضخما.. خطوبة فنانة شهيرة خلال عرض رومانسي خاص (صورة)

أطلت الفنانة زيندايا في حفل الـ"غولدن غلوب" لعام 2025 بخاتم خطوبة ماسي ضخم، ما يشير إلى انها ارتبطت رسمياً بالنجم توم هولاند نهاية العام الماضي.



ونقلت مصادر الثناىي لموقع TMZ أن زيندايا كانت بالفعل ترتدي خاتم خطوبتها، وأن هولاند تقدّم لخطبتها بين عيدَيّ الميلاد ورأس السنة الجديدة، في أحد منازل عائلة زيندايا بالولايات المتحدة"، مؤكداً أن الطلب كان "رومانسياً للغاية وحميمياً وبعيداً من الأضواء"، وكان بين الزوجين فقط.

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وأضاف الموقع أن الثنائي لم يبدآ التخطيط لحفل الزفاف بعد، و"نظراً لجدول عملهما سيستغرق الأمر بعض الوقت قبل أن يخطّطا لحفل الزفاف".



ولفتت مصادر مقرّبة من الزوجين الى أن نجم Spider-Man قد طرح السؤال خلال فترة عيد الميلاد، وتخلّى عن أسلوب حياتهما المتألق والجذاب واختار عرضاً رومانسياً بسيطاً في المنزل ليبقى ذكرى له ولزوجته المستقبلية.



وخلال تواجدها في حفل "غولدن غلوب"، بدت زيندايا خجولة عندما سألتها صحيفة "لوس أنجلوس تايمز" خلال الحفل عما إذا كانت مخطوبة، واكتفت برفع إصبعها الأيسر وأشارت الى خاتمها الماسي الجميل ثم ابتسمت بخجل.



يُذكر أن هولاند وزندايا ارتبطا عاطفياً لأول مرة في العام 2021، لكن صداقتهما تعود إلى عام 2016.





