Advertisement

فنون ومشاهير

وضعت خاتما ماسيا ضخما.. خطوبة فنانة شهيرة خلال عرض رومانسي خاص (صورة)

Lebanon 24
07-01-2025 | 02:40
A-
A+
Doc-P-1302372-638718398588336430.jpg
Doc-P-1302372-638718398588336430.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أطلت الفنانة زيندايا في حفل الـ"غولدن غلوب" لعام 2025 بخاتم خطوبة ماسي ضخم، ما يشير إلى انها ارتبطت رسمياً بالنجم توم هولاند نهاية العام الماضي.

ونقلت مصادر الثناىي لموقع TMZ  أن زيندايا كانت بالفعل ترتدي خاتم خطوبتها، وأن هولاند تقدّم لخطبتها بين عيدَيّ الميلاد ورأس السنة الجديدة، في أحد منازل عائلة زيندايا بالولايات المتحدة"، مؤكداً أن الطلب كان "رومانسياً للغاية وحميمياً وبعيداً من الأضواء"، وكان بين الزوجين فقط.
Advertisement
 
 
 
 
وأضاف الموقع أن الثنائي لم يبدآ التخطيط لحفل الزفاف بعد، و"نظراً لجدول عملهما سيستغرق الأمر بعض الوقت قبل أن يخطّطا لحفل الزفاف".

ولفتت مصادر مقرّبة من الزوجين الى أن نجم Spider-Man قد طرح السؤال خلال فترة عيد الميلاد، وتخلّى عن أسلوب حياتهما المتألق والجذاب واختار عرضاً رومانسياً بسيطاً في المنزل ليبقى ذكرى له ولزوجته المستقبلية.

وخلال تواجدها في حفل "غولدن غلوب"، بدت زيندايا خجولة عندما سألتها صحيفة "لوس أنجلوس تايمز" خلال الحفل عما إذا كانت مخطوبة، واكتفت برفع إصبعها الأيسر وأشارت الى خاتمها الماسي الجميل ثم ابتسمت بخجل.

يُذكر أن هولاند وزندايا ارتبطا عاطفياً لأول مرة في العام 2021، لكن صداقتهما تعود إلى عام 2016.


تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
05:29 | 2025-01-07
05:28 | 2025-01-07
04:11 | 2025-01-07
03:55 | 2025-01-07
03:43 | 2025-01-07
03:22 | 2025-01-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24