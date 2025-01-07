سجن فنان معروف بتهمة "المحتوى الهابط".. من هو؟

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أصدرت محكمة عراقية اليوم الثلاثاء، حكماً قضائياً بالسجن أربعة أشهر للفنان العراقي وسام الساهر، بتهمة المحتوى الهابط.وصدر الحكم القضائي ضد الفنان الشعبي، بعد رصد لجنة المحتوى الهابط في وزارة الداخلية للمحتوى الذي يقدمه، وفق ما قالته وسائل إعلام عراقية.ويقدم الساهر حفلات فنية راقصة في الأعراس ومناسبات شعبية أخرى، يتم توثيقها ونشرها في مواقع التواصل الاجتماعي.وصدر الحكم بعد أقل من شهر على إعلان لجنة المحتوى الهابط في وزارة الداخلية، اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق وسام الساهر بتهمة نشر محتوى يندرج ضمن "المحتوى الهابط"، وفق ما أوردت الصحافة المحلية.ولم يتضح إن كان الساهر موقوفاً حالياً، كما لم يتضح إن كان الحكم قابلاً للاعتراض من قبل المغني الذي يحمل الاسم ذاته لنجل الفنان العراقي كاظم الساهر.وتعمل لجنة المحتوى الهابط في وزارة الداخلية بشكل مستمر، على متابعة ورصد أي محتوى قد يضر بالمجتمع.وطالت حملة اللجنة المتواصلة بالفعل عدداً من مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي في العراق، ومن الجنسين، واستهدفت مكافحة المحتوى المخالف للقوانين المحلية والتقاليد الاجتماعية.وتتيح وزارة الداخلية لمواطنيها الإبلاغ بشكل إلكتروني عن أي محتوى مخالف، مع تزايد انتقادات السكان لما يقدمه كثير من المشاهير. (ارم نيوز)