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فنون ومشاهير
بعد أشهر من دخولها القفص الذهبي.. فنانة شهيرة تفجّر مفاجأة عن تصرفات زوجها
Lebanon 24
12-01-2025
|
07:31
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تحَدّثت الفنانة الشهيرة مريم الخشت عن الأمور والصفات التي تغيرت في شخصيتها بعد أشهر من زواجها، وذلك خلال لقائها مع برنامج "إي تي العربي".
وقالت إنّها اعتادت على الكثير من الأمور التي تفعلها في حياتها بمفردها، والأمور التي تحبها وترتاح لها، ولكنّها بعد الزّواج اختلف كل شيء؛ إذ إنّ هناك العديد من الأمور والتصرفات التي أصبحت تكتشفها لأوّل مرة من خلال الزواج.
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واشارت إلى أنّها تَعَلّمت كيفية السيطرة على أعصابها، ومعرفة الطريقة المناسبة للتعبير عن الاعتراض على التصرفات والأشياء التي تغضبها من دون مهاجمة الشخص الآخر، وإيصال هذا الأمر بطريقة مناسبة.
أمّا عن حَفل زِفافها وارتباطها فقد كشفت أسراراً جديدة، منها أنّ والدها سألها حول وجود شخص في حياتها أم لا، لتجيب له: "بالتأكيد"، ليفاجئها بطلبه منها أن يتحدث مع هذا الشخص والتعرف إليه في المنزل، وبالفعل وافق زوجها على الفور وقام بزيارة والدها، وكان الهدف من تلك الزيارة التعارف فقط، ولكنّها فُوجِئَت بانسجام والدها مع خطيبها، وقراءة الفاتحة في نهاية الزيارة؛ وهو الأمر الذي لم تَتَوَقّعه ولم تكن تُخَطّط له وفوجئت به أيضاً.
وعن قصة حبها بزوجها، كشفت مريم الخشت أنّ هناك صَدَاقة جمعتهما منذ سنوات، وتَشَابَهت أفكارهما سوياً، إذ ترى أنّ علاقتها مع زوجها تطورت بشكل طبيعي من علاقة صَداقة الى حب، خاصة أنّه كان صديقها المُقَرّب لسنوات طويلة، لذلك أصبحت تشعر بأنّ الزّواج هو العلاقة الطبيعية لهما والمكان الصحيح الذي كان يجب عليهما أن يكونا به، لذلك فهي لا تَشعُر بالاستغراب من ذلك.
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