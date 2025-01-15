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فنون ومشاهير
بعد طلاقه وياسمين عبد العزيز.. هل تزوج احمد العوضي؟
Lebanon 24
15-01-2025
|
03:37
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نفت الفنانة المصرية رحمة محسن ما تردد مؤخراً عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن ارتباطها بالفنان المصري أحمد العوضي، مؤكدةً أنها مجرد شائعات.
وقالت رحمة في تصريحات صحافية: "العوضي هو حبيب قلبي، وأتمنى له كل التوفيق والنجاح في مسلسله الجديد "فهد البطل" المقرر عرضه في موسم رمضان 2025، وأنا أكنّ له كل الاحترام كصديق وأخ، لكن شائعات الارتباط لا أساس لها من الصحة".
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وكانت الأقاويل حول ارتباط الثنائي قد بدأت بسبب مشاركة محسن أكثر من منشور تضمّن مجموعة صور وفيديوات للعوضي عبر حسابها على "إنستغرام"، واصفة إيّاه بـ"الفهد" نسبةً إلى مسلسله الدراميّ الجديد.
وقالت محسن تعليقاً على منشوراتها: "هو فهد جيله... العوضي فقط حبيب قلبي، بإذن الله فهد البطل نجاح دباح"، بالإضافة إلى صور القلوب الحمراء.
وكان العوضي في المقابل قد أثنى على صوتها وأدائها وإحدى أغانيها الشعبية.
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