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فنون ومشاهير
حصلت على خُلع من زوجها السابق... نجمة ستار أكاديمي تكشف حقيقة تعرّضها للضرب والخيانة (فيديو)
Lebanon 24
16-01-2025
|
02:00
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خلال لقائها ضمن برنامج "ورقة بيضا" الذي تقدّمه يمنى بدراوي عبر قناة "النهار"، كشفت الفنانة رنا سماحة عن معاناتها بعد انفصالها عن الملحن سامر أبو طالب، مؤكدةً أنها لم تُطلّق من زوجها، لكنها حصلت على خُلع منه.
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ونفت رنا خلال اللقاء كل ما تردّد عن تعرّضها للخيانة والضرب على يد طليقها، مؤكدةً: "قرأت كمية شائعات كبيرة خلال الفترة الأخيرة، لذلك قررت الخروج للرد عليها، فأنا بخير، ولكن تم الانفصال بيني وبين أبو ابني بسبب الخلافات وعدم التفاهم بيننا، وقد اتخذت قراراً نهائياً بعدم العودة الى طليقي".
وأضافت: "الانفصال بيننا لم يكن بأحسن شكل، كان قضية خلع، والمتداول في المحاكم ما يخص نفقات ابني، لا اتعذبت ولا اتخَنت ولا خوّنت، إحنا اختلفنا ومبقيناش عارفين نعيش مع بعض، والعلاقة ما بينا حالياً مالك فقط، ومهما حصل هو أبو ابني".
واختتمت رنا سماحة حديثها بالقول: "مالك ابني بالنسبة لي هو الحياة، ولم أندم لحظة على قرار إنجابي له، فهو مكسبي الوحيد في تجربة الزواج، وبعد إنجابه أُصبت باكتئاب ما بعد الولادة، وكنت أخاف ألمسه، وعندما أقترب منه أبكي، لكن تعوّدت مع الوقت، وأخاف من المستقبل على ابني، وأنا بشكل عام ضد التربية الإيجابية". (لها)
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