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فنون ومشاهير

"جيت على لبنان لاطلع من التعتير".. نجم سوري يبكي بشدة على الهواء (فيديو)

Lebanon 24
17-01-2025 | 09:04
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بعدما تُوِّج المتسابق السوري عبد الرحيم الحلبي، بلقب الموسم الثاني من برنامج المواهب "إكس فاكتور"، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو من برنامج "شو القصة" الذي تقدمه الإعلامية اللبنانية رابعة الزيات على قناة LTV، لعبد الرحيم الذي يتحدّث فيه لأول مرة عن مرض والده ومعاناته من الفقر والحرمان في سوريا، ما جعله يترك بلده ويلجأ الى لبنان.
 
وقال النجم عبد الرحيم: "انا جيت على لبنان لاطلع من التعتير اللي كنت فيه بـ سوريا"، مضيفا: "انتوا بتفكروا انو اللي عمرة 19 سنة مش مارق بشي بهالحياة، بس عنجد حرفيا نحنا الطفل عنا بسوريا عم يخلق عندو مسؤولية".

وردا على سؤال رابعة الزيات بما قصده بكلمة "تعتير"، قال عبد الرحيم: "نوع من الفقر، انا والدي معو ربو وبيصير معو ازمة كل فترة. ما بحب احكي بهالمواضيع لان بيأثروا فيني كتير، فلازم ساعده"، الا انه لم يتمالك دموعه على الهواء وبكى بشدة متأثرا بحديثه عن مرض والده.

ثم تابعت رابعة قائلة: "كرمال تعالج الوالد قررت تطلع من سوريا"، ليرد عليها قائلا: "بدي اشتغل على حالي لحقق حلمي وما خليه يحتاج شي، وانا قد ما عملت ما بكافي والدي حقه".
 
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