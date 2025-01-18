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فنون ومشاهير

بعد تعرّضه للانتقادات بسبب حديثه عن الوضع في سوريا.. ممثل شهير يُدافع عن باسم ياخور

Lebanon 24
18-01-2025 | 04:09
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تعرّض النجم السوري الشهير باسم ياخور لانتقادات واسعة بعد حديثه عن الوضع الأمني في سوريا، ما استدعى تدخل أحد زملائه للدفاع عنه.

فقد وجه الممثل السوري عدنان أبو الشامات، رسالة دافع فيها عن مواطنه ياخور والنجمة السورية من أصل فلسطيني شكران مرتجي، بعد تعرضهما لهجوم من قبل العديد من مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي، خلال الأيام القليلة الماضية.
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وكتب عبر حسابه الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي "فيسبوك": لغط كثير جرى ويجري بعد مقابلة الفنان النجم باسم ياخور مع نايلة تويني، وأكثره من بشر لا يعرفون باسم عن قُرب".

كما تابع "ما عرفته وشهدته خلال معرفتي به، أنه من أرقى وألطف وأنبل الفنانين وأكثرهم تواضعًا في الوسط الفني السوري"، مضيفاً "كذلك الفنانة النجمة شكران مرتجى صاحبة القلب الكبير، المحبة والصادقة والمتواضعة".

"الشوربة"
وكان بطل "ضيعة ضايعة" قال في مقابلة عبر "بودكاست" لصحيفة "النهار"، الأربعاء الماضي، إن "العديد من الأمور غير السوية والبشعة تحصل حالياً في الداخل السوري"، وفق زعمه.

كما انتقد إطلاق سراح جميع المساجين، بمن فيهم السارقون والمغتصبون والقتلة، واصفا المشهد بأنه أصبح أشبه بـ"الشوربة"، حسب قوله.

رغم أنه أبدى فرحه لإطلاق سراح معتقلي الرأي الذين زجوا ظلماً في السجون خلال عهد النظام السابق.

كذلك اعتبر أن الكثير من الأمور لم تتغير فعلياً في البلاد، لافتاً إلى أن "الكثيرين نصبوا أنفسهم قضاة وجلادين".(العربية)

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