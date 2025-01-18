Advertisement

فنون ومشاهير

إحالة منى فاروق للمحاكمة.. بسبب فيديو عن مخرج مصري شهير

Lebanon 24
18-01-2025 | 14:30
A-
A+
Doc-P-1308211-638728327610825576.jpg
Doc-P-1308211-638728327610825576.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
بسبب بث مباشر على تطبيق "تيك توك" تحدثت فيه عن حياتها الشخصية واستخدمت ألفاظاً خادشة للحياء على خلفية أزمتها مع مخرج مصري شهير، حددت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، جلسة 22 كانون الثاني الجاري لنظر محاكمة الفنانة المصرية منى فاروق بتهمة التعدي على المبادئ والقيم الأسرية.
Advertisement
وكشفت تحقيقات نيابة الشؤون الاقتصادية وغسيل الأموال، عن تفاصيل إحالة الممثلة المصرية إلى المحكمة الاقتصادية ونظر محاكمتها في 22 كانون الثاني الجاري، لاتهامها بالتعدي على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري.

وحسب ما جاء في أمر الإحالة، أن المتهمة في شهر تشرين الاول 2024 اعتدت على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري بعدما ظهرت عبر بث مباشر من خلال حسابها الإلكتروني الخاص بموقع التواصل الاجتماعي "تيك توك"، للتحدث عن وقائع خاصة بحياتها الشخصية مع ترديدها لألفاظ وعبارات خارجة وتلميحات غير أخلاقية.

وأضاف أمر الإحالة أن نشر مثل تلك المقاطع المرئية قد لاقى استهجان العامة وراحوا يقومون بنشرها عبر منصتي "يوتيوب" و"فيسبوك" مما ذاع صيته وعظم تأثيره سلبا على أفراد المجتمع.

مخرج مصري شهير
وكانت الفنانة منى فاروق قد ظهرت خلال فيديو بث مباشر عبر حسابها بموقع "فيسبوك" في أكتوبر الماضي، وتحدثت عن أزمتها الشهيرة التي تعرضت لها عام 2019، والتي كانت بسبب تسريب بعض الفيديوهات الفاضحة لها مع مخرج مصري شهير.

وهاجمت منى خلال البث المباشر أحد المتابعين ذكرها بتلك الفيديوهات المسربة، وأكدت أنها لم تعد تستحي من تلك الفيديوهات، وأنها على استعداد أن تتعاون مع المخرج الشهير الذي كان برفقتها بهذا الفيديو.

ولم تكتف منى بهذا الأمر بل إنها وجهت سيلا من الشتائم للمتابعين، وتفوهت ببعض الألفاظ غير اللائقة، مما تسبب في حالة من الاشمئزاز لدى المتابعين، الذين انتقدوها خلال تعليقاتهم، وهذا ما تسبب لها في أزمة كبيرة، حيث واجهت منى بعد هذا البث المباشر عددا من الاتهامات، وأحيلت للتحقيق بالنيابة العامة التي أحالتها بعدها للمحاكمة بتهمة التعدي على المبادئ والقيم الأسرية.
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
23:41 | 2025-01-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:41 | 2025-01-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:13 | 2025-01-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:43 | 2025-01-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:16 | 2025-01-18 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
12:13 | 2025-01-18
10:29 | 2025-01-18
09:43 | 2025-01-18
09:24 | 2025-01-18
06:42 | 2025-01-18
04:42 | 2025-01-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24