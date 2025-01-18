إحالة منى فاروق للمحاكمة.. بسبب فيديو عن مخرج مصري شهير

بسبب بث مباشر على تطبيق "تيك توك" تحدثت فيه عن حياتها الشخصية واستخدمت ألفاظاً خادشة للحياء على خلفية أزمتها مع مخرج مصري شهير، حددت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، جلسة 22 كانون الثاني الجاري لنظر محاكمة الفنانة المصرية منى فاروق بتهمة التعدي على المبادئ والقيم الأسرية.

Advertisement

وكشفت تحقيقات نيابة الشؤون الاقتصادية وغسيل الأموال، عن تفاصيل إحالة الممثلة المصرية إلى المحكمة الاقتصادية ونظر محاكمتها في 22 كانون الثاني الجاري، لاتهامها بالتعدي على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري.



وحسب ما جاء في أمر الإحالة، أن المتهمة في شهر تشرين الاول 2024 اعتدت على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري بعدما ظهرت عبر بث مباشر من خلال حسابها الإلكتروني الخاص بموقع التواصل الاجتماعي "تيك توك"، للتحدث عن وقائع خاصة بحياتها الشخصية مع ترديدها لألفاظ وعبارات خارجة وتلميحات غير أخلاقية.



وأضاف أمر الإحالة أن نشر مثل تلك المقاطع المرئية قد لاقى استهجان العامة وراحوا يقومون بنشرها عبر منصتي "يوتيوب" و"فيسبوك" مما ذاع صيته وعظم تأثيره سلبا على أفراد المجتمع.



مخرج مصري شهير

وكانت الفنانة منى فاروق قد ظهرت خلال فيديو بث مباشر عبر حسابها بموقع "فيسبوك" في أكتوبر الماضي، وتحدثت عن أزمتها الشهيرة التي تعرضت لها عام 2019، والتي كانت بسبب تسريب بعض الفيديوهات الفاضحة لها مع مخرج مصري شهير.



وهاجمت منى خلال البث المباشر أحد المتابعين ذكرها بتلك الفيديوهات المسربة، وأكدت أنها لم تعد تستحي من تلك الفيديوهات، وأنها على استعداد أن تتعاون مع المخرج الشهير الذي كان برفقتها بهذا الفيديو.



ولم تكتف منى بهذا الأمر بل إنها وجهت سيلا من الشتائم للمتابعين، وتفوهت ببعض الألفاظ غير اللائقة، مما تسبب في حالة من الاشمئزاز لدى المتابعين، الذين انتقدوها خلال تعليقاتهم، وهذا ما تسبب لها في أزمة كبيرة، حيث واجهت منى بعد هذا البث المباشر عددا من الاتهامات، وأحيلت للتحقيق بالنيابة العامة التي أحالتها بعدها للمحاكمة بتهمة التعدي على المبادئ والقيم الأسرية.