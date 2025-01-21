بعد الديو الذي جمعهما في "جوي اووارد" بالرياض.. هذا ما قاله النجم العالمي عن وائل كفوري (فيديو)

نشر الفنان وائل كفوري فيديو عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي ظهر فيه المغني الكندي مايكل بوبليه على المسرح وهو يتحدث عن تجربة الديو الغنائي الذي جمعهما خلال حفل توزيع جوائز "Joy Awards" في الرياض.
وفي الفيديو عبّر بوبليه عن إعجابه بصوت وائل وكشف أنه حينما سمع صوته للمرة الأولى قبل الأداء، أحبّه بشدة.
واعتبر بوبليه أن فرصة الغناء مع وائل كانت إحدى أجمل اللحظات التي عاشها طوال مسيرته الفنية.
وتفاعل وائل كفوري مع مقطع الفيديو الذي انتشر على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي وكتب رسالة باللغة الانكليزية، مفادها: "كلماتك تعني الكثير بالنسبة لي... أنا شخصياً معجب بعملك بشدة، وأنا فخور جدًا بهذه التجربة ومشاركتك الغناء على المسرح في الرياض في حفل Joy Awards".