الفرق بينهما أكثر من 32 عاما.. صورة رومانسية تجمع فناناً شهيراً بزوجته الحسناء

Advertisement

ظهر النجم العالمي ريتشارد غير وزوجته أليخاندرا سيلفا في غلاف عدد شباط من مجلةElle الإسبانية بإطلالة رومانسية تعكس انسجامهما العاطفي. وفي مقابلة مع المجلة، تحدث الثنائي عن انتقالهما للعيش في مدريد مع عائلتهما.أليخاندرا، البالغة من العمر 41 عامًا، تنتمي إلى إسبانيا، بينما يبلغ زوجها ريتشارد 75 عامًا. وكان الزوجان قد أعربا في وقت سابق عن رغبتهما في الانتقال إلى إسبانيا مع ابنيهما، ألكسندر (5 سنوات) وجيمس (4 سنوات)، للاستقرار في أجواء أكثر هدوءًا.