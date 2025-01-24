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فنون ومشاهير
برسالة خاصة... أصالة تحتفل بألبوم أحلام الجديد والجمهور يتفاعل
Lebanon 24
24-01-2025
|
23:00
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احتفلت الفنانة أصالة نصري بألبوم أحلام الجديد، العناق الأخير، ووجهت لها رسالة خاصة عبر حسابها الشخصي على تطبيق إكس، إلا أن رسالتها دفعت الجمهور لتوجيه مطالب خاصة للنجمة السورية.
وكتبت أصالة في رسالتها التي احتفلت بها بألبوم أحلام الشامسي: "يالومي يامخلصه وطيبه وموهوبة ألبومك كتير حلو وصوتك فيه حلو وجريء وجديد الله يوفقك ومتل العادة يكسّر الدنيا ومبروك لكلّ الشعراء والملحنين والموزّعين الكبار بها العمل المتكامل وكلّ النجاح بتمنى لك ياه اللي بتستحقّينه يا صديقتي ورفيقة المشوار الحلو بكلّ ما فيه".
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وجاءت رسالة أحلام رداً على منشور كانت النجمة الإماراتية نشرته عبر حسابها الشخصي كشفت فيه المزيد من التفاصيل عن ألبوم العناق الأخير والذي يعد أولى تجاربها في الإنتاج، فضلاً عن قيامها بأدوار مختلفة خلال إنتاج الألبوم تخوضها لأول مرة.
فكتبت أحلام معلنة طرح ألبومها الجديد: "صباح الخير حبايبي متابعيني إخواني وخواتي وصديقاتي وأصدقائي الفنانين والموسيقيون والمبدعين من شعراء وملحنين وجمهوري الداعم الأول لمسيرتي وكل من تعلمت منهم، وتعلموا مني في مشواري المُتعب والممتع المُبهج الذي لا أتخيلني إلا فيه، وبه اُبدع".
وأهدت أحلام الجمهور، ألبومها العناق الأخير قائلة: "أهديكم البومي (( العناق الأخير )) هذا الألبوم هو نتاج ٣٠ عام فن تعلمت فيه الكثير والكثير وما زلت أتعلم وما زال في جعبتي الكثير بإذن الله".
وأضافت النجمة الشهيرة في رسالتها للجمهور: "في هذا الألبوم أنا أنتجت وأشرفت على كل صغيره وكبيره، وغنيت بالطبع وكأنني تتحدى فقط نفسها ليفخر بها أبناءها وأهلها وجمهورها الكبير ولله الحمد أحلام اليوم ليست أحلام الماضي، ولكنني كبرت وتغيرت وأصبحت تحمل اسمها ليبلغ عنان السماء".
وتابعت: "أنا أفخر باسمي ويفخر بي وطني، من كل قلبي أتمنى ان اكون في هذا الألبوم جزء من تاريخ توثيق وتأصيل الفن الخليجي بوجه عام و الفن السعودي بوجهٍ خاص كما أتمنى ان ينال على رضاكم ودعمكم محبتي لكم ودمتم لي". (ليالينا)
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