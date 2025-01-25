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فنون ومشاهير

ضابط فاسد.. تيم حسن يعيش في مدينة سرية!

Lebanon 24
25-01-2025 | 03:47
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يتم حاليا تصوير مسلسل "تحت سابع أرض " للحاق بالموسم الرمضاني، فماذا عن تفاصيل شخصية النجم السوري تيم حسن ضمن أحداث المسلسل؟

مدينة سرية
علمت "نواعم" أن تيم الذي يجسد شخصية ضابط فاسد يدعى "ورد "،  يعمل في "تزوير العملة " بأحداث مسلسل "تحت سابع أرض "، ويقوم بعمليات التزوير في مدينة سرية خاصة به هو وعصابته تحت الأرض، وهو سبب تسمية المسلسل "تحت سابع أرض" حتى لا ينكشف سره.
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ويتردد أن تيم حسن سيضع لازمة خاصة بشخصيته ضمن العمل كعادته ببقية شخصياته الدرامية، على أن تكون جملته المتكررة بالأحداث هي " فرق عملة " .

تغيير جديد
ورغم أن إسم الفنان نجاح سفكوني تردد مؤخراَ ليكون بديل أيمن زيدان الذي إنسحب من العمل قبل بدء التصوير، إلا أنه يبدو أنه لم يتفق مع الجهة المنتجة مما جعل إسم تيسير إدريس يتردد ليكون بدلاً منه.

ومن المنتظر أن تعلن الشركة المنتجة أسماء فريق العمل النهائية خلال الفترة القادمة.

ويشارك في بطولة المسلسل  كاريس بشار في شخصية "زهرة "، منى واصف، وأنس طيارة ومجد فضة. وهو من إخراج سامر البرقاوي وتأليف عمر أبو سعدة. ومن المقرر عرضه عبر شاشة الـأم بي سي ومنصة شاهد الإلكترونية خلال موسم رمضان 2025 .(نواعم)

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