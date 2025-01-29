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فنون ومشاهير

سرقة مجوهرات زوجة مُخرج معروف جدّاً... وتسريب صوتي يكشف مفاجأة كبيرة!

Lebanon 24
29-01-2025 | 10:00
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تداول عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي تسجيلا صوتيا جديدا منسوبا للمخرج عمر زهران يكشف البعض من الملابسات حول قضية سرقة مجوهرات زوجة المخرج المصري خالد يوسف.

وحسب التسريب المتداول والمنسوب لعمر زهران، فقد كان يتحدث لسيّدة تدعى هالة، ويبدو أنه يقصد الفنانة هالة صدقي، وكشف خلال حديثه مفاجأة قبل القبض عليه واتهامه بشكل رسمي بالسرقة.
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وقال زهران لهالة خلال التسجيل المنسوب له إنها أخطأت في حق المخرج خالد يوسف ويجب عليها أن تعتذر له، لأنها اتهمته بسرقة مجوهرات زوجته.

وكشف التسريب أن هالة كررت ذلك الاتهام أكثر من مرة، وأخبرت البعض أن خالد يوسف هو الذي يقف وراء اختفاء مجوهرات زوجته، كما أنها تسببت في حرج كبير لعمر زهران، لأنها كشفت لزوجة خالد يوسف أن زهران يوافقها نفس الرأي.

وكشف عمر لهالة أن ظهور المجوهرات داخل منزل زوجة يوسف دليل على براءة المخرج الشهير من هذا الاتهام، كما أن ما فعلته هالة صدقي بحديثها في حق خالد قد تسبب في تفاقم الأزمة، مؤكدا لها أن الأمر لن يقف عند هذا الحد بل سيأخذ منحى آخر. (العربية)
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