"بشجع تعليق المشانق".. فنانة لبنانية شهيرة غاضبة:حرقوا بيوت واغتصبوا وعنّفوا وهددونا!

حوادث سرقة يومياً على طرقات لبنان، جريمة قتل الارشمندريت أنانيا كوجانيان، جريمة جورج روكز ، حرق بيت أبونا علّاوي ، ومبارح فاجعة الشاب خليل خليل في فاريا، وغيرها كتير من عشرات الجرائم اللي عم نسمع فيها ..
اتصلت فيي صديقتي واختي بولا يعقوبيان عم تعاتبني اني شجعت على عقوبة إعدام…
— Maya Diab (@mayadiab) February 3, 2025
حوادث سرقة يومياً على طرقات لبنان، جريمة قتل الارشمندريت أنانيا كوجانيان، جريمة جورج روكز ، حرق بيت أبونا علّاوي ، ومبارح فاجعة الشاب خليل خليل في فاريا، وغيرها كتير من عشرات الجرائم اللي عم نسمع فيها ..
اتصلت فيي صديقتي واختي بولا يعقوبيان عم تعاتبني اني شجعت على عقوبة إعدام…