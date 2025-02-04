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فنون ومشاهير

بعد 6 سنوات زواج.. الفنانة الشهيرة تُعلن انفصالها بشكل مُفاجئ عن زوجها هل الإنجاب السبب؟ (صور)

Lebanon 24
04-02-2025 | 23:25
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أعلنت الفنانة المصرية شيماء سيف الانفصال عن زوجها المنتج محمد كارتر بعد 6 سنوات من الزواج، رافضة الحديث عن الأمر وكشف الأسباب.
 
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وعبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام"، نشرت شيماء عبر خاصية القصص المصورة قائلة "قدر الله وما شاء فعل.. تم الانفصال بيني وبين زوجي وربنا المعوض بإذن الله.. برجاء احترام رغبتي.. وإني مش حابة أتكلم في الموضوع.. ودعواتكم بالخير".
 
 
 
الأمر جاء مفاجئا للجميع، خاصة أن شيماء سيف وزوجها لم يحدث بينهما أي خلافات خلال الفترة الأخيرة، ولم تتسرب شائعات حول انفصالهما.

كما أن زوجها محمد كارتر أعلن قبل 3 أشهر عن مفاجأة مدوية، حينما ذكر أن البعض يتحدث عن تأخر الإنجاب بينه وبين زوجته، لأسباب تتعلق بزوجته.

وهو ما نفاه كارتر وقتها، وأكد أن التأخر في الإنجاب يعود لأسباب تتعلق به هو، مدافعا عن زوجته التي تحملت الكثير من هذه الأقاويل، مشيرا إلى كون وقت إنجابهما لم يحن بعد.

وأوضح المنتج محمد كارتر أن البعض كان يطالب زوجته بفقدان الوزن من أجل امتلاك القدرة على الإنجاب، وبعدما فقدت الوزن أخبروها أنها ستتمكن الآن من الإنجاب، ليؤكد على أن الأمر يتعلق به هو وليس بزوجته كما يظن البعض.(العربية)


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