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فنون ومشاهير

يعيش حالياً بين بيروت ودبي.. هل مُنع الممثل باسم ياخور من دخول سوريا؟

Lebanon 24
05-02-2025 | 03:28
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أشارت "نواعم" إلى انه لم يصدر قرار بمنع الممثل السوري باسم ياخور من دخول العاصمة السورية دمشق، لكن المعلومات تؤكد أن صاحب شخصية "العربجي" هو من قرر عدم التوجه الى دمشق بسبب مواقفه السياسية وتصريحات أعلنها مؤخراً وفي أكثر من مقابلة خصوصاً وأنه مان مؤيدا للنظام السابق.
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وكشفت المعلومات أن أزمة تسبب بها ياخور مع بعض المنتجين السوريين الذين كانوا وقعوا معه على أعمال درامية كان من المفترض تصويرها في دمشق، لكن انقلاب الظروف وما استجد حال دون ذلك في وقت يتخذ ياخور من العاصمة اللبنانية بيروت مكاناً لإقامته، وكذلك يسافر بين الحين والآخر الى دبي لإتمام بعض الأعمال الخاصة في الامارات العربية المتحدة.

الى ذلك، لم يعرف ما هو مصير المسلسلات المفترض عرضها في رمضان المقبل وكان ياخور أحد ابطالها، ويقال أنها تأجلت الى مواعيد لاحقة ريثما يتم معرفة مستقبل الدراما السورية، في حين أن أعمالاً كثيرة تواصل تصويرها في دمشق ومحافظات اخرى ومنها تحت سابع أرض لتيم حسن، وكذلك حبث والبطل وبدأت البوسترات الخاصة بهذه الاعمال تنشر على المواقع والمواقع والمنصات التي تنوي عرضها.(لها)



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