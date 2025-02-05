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فنون ومشاهير

بعد اتهامها له بمضايقتها ووصفها بعبارات خادشة.. تطور جديد في قضية نيشان وياسمين عز

Lebanon 24
05-02-2025 | 23:00
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في تطور للمشكلة القضائية بين الإعلامي نيشان ديرهاروتيان ومقدمة البرامج ياسمين عز، حددت المحكمة الاقتصادية في القاهرة، جلسة 9 شباط الجاري، لمحاكمة الإعلامي اللبناني بتهمة السب والقذف.

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وأشارت وسائل إعلام مصرية محلية إلى أن ياسمين تتهم الاعلامي بتعمد مضايقتها ووصفها بعبارات خادشة ومخلة بقيمتها، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وهذا يعتبر تصرفاً سيئاً بحقها وتعدي على شخصها وإهانة لمكانتها المهنية.

بدوره، تجاهل نيشان الضجة الحاصلة، وشارك متابعيه بصور جديدة له بملابس أنيقة بالأبيض والبيج، وأرفقها بتعليق كتب فيه "ابن آدم إنما أنت أيام، كلما ذهب يوم ذهب بعضك".

يذكر أن هذه القضية بدأت في شهر أيلول الماضي، أثناء انعقاد المنتدى الإعلامي العربي في دبي، حيث غابت ياسمين عز عن جلستها دون تبرير للأسباب، وهو ما أوقع نيشان بموقف محرج، وقام بممازحة الحضور، موجهاً جملة لها لتفسير سبب غيابها، وقال بعفوية: "وينا ياسمين أكيد بتحضّر صوتها الشتوي". (لها) 
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