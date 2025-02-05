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فنون ومشاهير

"ولعت" بين أصالة وطليقها طارق العريان.. والأخير يتوعد ويفضح سراً!

Lebanon 24
05-02-2025 | 23:47
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خرج المخرج والمنتج الشهير طارق العريان عن صمته بعدما حذفت منصة "يوتيوب" أشهر أغاني الفنانة السورية أصالة نصري ما أثار حالة من الضجة، وسط اتهامات لزوجها السابق بالوقوف خلف تلك الخطوة ، وتوعد بحذف المزيد من أغاني وألبومات النجمة السورية.
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وقال العريان في بيان رسمي صادر عن مكتبه الإعلامي، إن السبب الحقيقي وراء حذف "60 دقيقة حياة" هو منصة "يوتيوب"، التي أثبتت أحقيته وملكيته للعمل من حيث الإنتاج وحقوق النشر والتوزيع، وذلك بعد تقديمه أوراقا رسمية تثبت ذلك، حيث كان رد اليوتيوب بحذف الأغنية تلقائيا من حساب صاحبة "عقوبة" على المنصة ذاتها.

5 سنوات.. ولا حياة لمن تنادي
كما أضاف العريان أنه حاول حل النزاعات الفنية بينه وبين الفنانة أصالة، على مدار 5 أعوام ماضية، مع الجهات والفنانين المعنيين لكن دون جدوى ووسط تجاهل تام لحقوقه، وذلك فيما يخص عشرات الأغنيات والأعمال الفنية التي أنتجها، من دون حصوله على حقوقه الأدبية والإنتاجية، من حيث حقوق النشر والتوزيع، من بينها أغنية "60 دقيقة حياة" المُثار حولها الجدل حاليا، على حد قوله.

وأكد المخرج في مفاد بيانه أنه اضطر إلى المطالبة بحقوقه بالطرق القانونية الرسمية، بتوجهه نحو إدارة يوتيوب، وتقديمه كافة الأوراق والوثائق القانونية التي تثبت أحقيته بتلك الأعمال، وأشار إلى أن رد يوتيوب جاء بحذف أول أغنية.

"مجرد بداية لحذف العشرات من الأغاني"
كما أعلن طارق العريان أن خطوة حذف الأغنية الأولى للفنانة أصالة من على "يوتيوب" هي مجرد البداية لعشرات الأغاني التي سيتم حذفها من قنوات الفنانة تحت النزاع، لحين عودة ملكيتها وأرباحها بشكل رسمي إليه ولشركة إنتاجه الخاصة أيضا.

وذكر أنه من بين الأغنيات المتنازع عليها أيضا "خانات الذكريات"، و"الورد البلدي"، و"عايشة عللي فات" من ألبوم "60 دقيقة حياة"، إلى جانب ألبومي "مهتمة بالتفاصيل" و "شخصية عنيدة".(العربية)

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