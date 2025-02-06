"مش هكمل كتير": فنان شاب يُحدث ضجة.. كشف عن أزمته النفسية وكتب وصيته (صورة)

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أثار الفنان وائل عبد العزيز، شقيق النجمة ياسمين عبد العزيز، حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشره منشورًا تحدث فيه عن أزمته النفسية، مشيرًا إلى شعوره بقرب الأجل.وأعلن وائل بشكل مفاجئ عن وصيته عبر حسابه الشخصي على "فيسبوك"، مما أثار تساؤلات عديدة بين متابعيه حول حالته النفسية.كتب وائل في منشوره: "أنا في أزمة نفسية منذ سنوات، وعندي إحساس قوي إني مش هكمل كتير. تعبت وعايز أرتاح. وصيتي هي أنني لا أريد عزاء، وألا يحضر أحد جنازتي سوى ابني وأخي فقط. وأرجو أن تكون مراسم دفني هادئة، ولا تُعلن. أريد أن أدفن في مدافن أخوال أمي. أنا متأكد أن الجميع سيدعو لي بالرحمة، وأنا مسامح كل من كان بيني وبينهم أي مشاكل، باستثناء خمسة أشخاص فقط هم سبب تعبي النفسي. وأخيرًا، أسأل الله حسن الخاتمة."يأتي هذا المنشور بعد أيام من استعادة وائل عبد العزيز ذكرى والده الراحل، حيث نشر صورة له عبر حسابه على "إنستغرام"، معلقًا: "آخر صورة ليه من أسبوعين، يا رب الصبر من عندك، ربنا يرحمك ويغفر لك يا أبويا." (فوشيا)