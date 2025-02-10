"النظام لم يسقط بعد".. ممثل ومخرج سوري بتصريحات جريئة عن الادارة الجديدة (فيديو)

حل سيف الدين سبيعي ضيفًا على أحد البرامج، حيث قال: "النظام لم يسقط بعد، نحن لا زلنا ندور في نفس آليات النظام السابق".
هنا، قاطعته المذيعة قائلة: "بهذا الكلام، كأنك تبرر أعمال القتل الانتقامية التي تحدث الآن والتي يشكو منها السوريون"، ليقاطعها قائلاً: "ما عم ببرر، منشان هيك عم قلك النظام لم يسقط بعد، لأن اللي عم يصير اليوم هو نفس المشاهد التي كانت تحدث قبل سقوط النظام".
وتابع سيف الدين سبيعي: "وهذا ما يخيف العالم، لأنه ما يُقال إنه حالات فردية تزداد يومًا بعد يوم، ولا يتم علاجها أو التعامل معها".
#سيف_الدين_سبيعي: النظام لم يسقط بعد…لإن هادا اللي عم يصير نفس المشاهد اللي كانت تصير أثناء وجود النظام…وما عم يتم علاجها !pic.twitter.com/KJ9s2Betcj
— 📡 𝕏 رادار (@Tweets_Radar) February 9, 2025
#سيف_الدين_سبيعي: النظام لم يسقط بعد…لإن هادا اللي عم يصير نفس المشاهد اللي كانت تصير أثناء وجود النظام…وما عم يتم علاجها !pic.twitter.com/KJ9s2Betcj