"النظام لم يسقط بعد".. ممثل ومخرج سوري بتصريحات جريئة عن الادارة الجديدة (فيديو)

حل سيف الدين سبيعي ضيفًا على أحد البرامج، حيث قال: "النظام لم يسقط بعد، نحن لا زلنا ندور في نفس آليات النظام السابق".

هنا، قاطعته المذيعة قائلة: "بهذا الكلام، كأنك تبرر أعمال القتل الانتقامية التي تحدث الآن والتي يشكو منها السوريون"، ليقاطعها قائلاً: "ما عم ببرر، منشان هيك عم قلك النظام لم يسقط بعد، لأن اللي عم يصير اليوم هو نفس المشاهد التي كانت تحدث قبل سقوط النظام".

وتابع سيف الدين سبيعي: "وهذا ما يخيف العالم، لأنه ما يُقال إنه حالات فردية تزداد يومًا بعد يوم، ولا يتم علاجها أو التعامل معها".