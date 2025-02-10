Advertisement

فنون ومشاهير

"النظام لم يسقط بعد".. ممثل ومخرج سوري بتصريحات جريئة عن الادارة الجديدة (فيديو)

Lebanon 24
10-02-2025 | 12:39
A-
A+
Doc-P-1318541-638748132492702073.jpeg
Doc-P-1318541-638748132492702073.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
لا يزال المخرج والممثل السوري سيف الدين سبيعي يثير جدلاً واسعاً بسبب تصريحاته الجريئة حول آخر التطورات والمستجدات في سوريا، لا سيما بعد سقوط نظام بشار الأسد وتولي الرئيس أحمد شرع زمام الأمور في المرحلة الانتقالية.

حل سيف الدين سبيعي ضيفًا على أحد البرامج، حيث قال: "النظام لم يسقط بعد، نحن لا زلنا ندور في نفس آليات النظام السابق".

هنا، قاطعته المذيعة قائلة: "بهذا الكلام، كأنك تبرر أعمال القتل الانتقامية التي تحدث الآن والتي يشكو منها السوريون"، ليقاطعها قائلاً: "ما عم ببرر، منشان هيك عم قلك النظام لم يسقط بعد، لأن اللي عم يصير اليوم هو نفس المشاهد التي كانت تحدث قبل سقوط النظام".

وتابع سيف الدين سبيعي: "وهذا ما يخيف العالم، لأنه ما يُقال إنه حالات فردية تزداد يومًا بعد يوم، ولا يتم علاجها أو التعامل معها".

Advertisement

 

فنون ومشاهير

فيديو

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2025-02-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:23 | 2025-02-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:46 | 2025-02-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:34 | 2025-02-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:30 | 2025-02-10 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
16:07 | 2025-02-10
15:25 | 2025-02-10
15:00 | 2025-02-10
13:43 | 2025-02-10
12:14 | 2025-02-10
11:17 | 2025-02-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24