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فنون ومشاهير

بعد انتقاداته للشرع.. الممثل السوري المعروف بدعمه للثورة يوجه نداءات وهذا ما نشره

Lebanon 24
10-02-2025 | 15:25
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وجه الممثل السوري مكسيم خليل رسالة مطولة عبر حسابه الرسمي على تطبيق اكس كشف من خلالها النداء الذي وصله من الشعب السوي.

وفي التفاصيل، فقد كتب مكسيم: " الكثير من النداءات والرسائل تصلني حول مشاكل : الكهرباء- الوضع الأمني في حلب - مستقبل الإعلام والتلفزيون السوري ورؤيته - أزمة رواتب الموظفين- رواتب المتقاعدين سواء مدني او جيش -فصل بعض الموظفين - البيوت و السكن و التسكين -حرية الاعتصام - العدالة الانتقالية - تسوية اوضاع متورطين بالدم السوري ..وغيرها الكثير .. ممكن ناس تقول هاد طبيعي ..و ناس تقول لأ .. لكن: اكثر الفراغات التي تؤثر سلباً وخاصة في الدول الخارجة من الحروب والصراعات هو الفراغ بين الحكومة و المواطن".
 
وتابع قائلا: " المواطن يطالب ..و الحكومة تحاول.. لكن لا يوجد صلة وصل بين الطرفين . - وجود ناطق باسم الحكومة او حتى بكل قطاع منفرد يخرج بڤيديو مصور أو مؤتمر صحفي اسبوعياً مثلاً يوضح فيه الخطة او الرؤية والمدة التقديرية ..المنجزات والعقبات والمبررات و بتحدث عن مطالب محقة هو "رابط اخلاقي ومهني بين المواطن والدولة"

 واختتم رسالته محذرا من الأسوأ: " التماس مع الشارع وهمومه وتحويله إلى شريك في حل المشكلة سيجعله يفهم ..يتحلى بالصبر.. الوعي والصبر مطلوب من الدولة و من المواطن بهي المرحلة . فالهدف الأسمى هو اعادة بناء وطن لكل السوريين .
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