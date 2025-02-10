بعد انتقاداته للشرع.. الممثل السوري المعروف بدعمه للثورة يوجه نداءات وهذا ما نشره

الكثير من النداءات والرسائل تصلني حول مشاكل :
الكهرباء- الوضع الأمني في حلب - مستقبل الإعلام والتلفزيون السوري ورؤيته - أزمة رواتب الموظفين- رواتب المتقاعدين سواء مدني او جيش -فصل بعض الموظفين - البيوت و السكن و التسكين -حرية الاعتصام - العدالة الانتقالية - تسوية اوضاع متورطين…
— maxim khalil (@MaximKhalil) February 10, 2025
الكثير من النداءات والرسائل تصلني حول مشاكل :
الكهرباء- الوضع الأمني في حلب - مستقبل الإعلام والتلفزيون السوري ورؤيته - أزمة رواتب الموظفين- رواتب المتقاعدين سواء مدني او جيش -فصل بعض الموظفين - البيوت و السكن و التسكين -حرية الاعتصام - العدالة الانتقالية - تسوية اوضاع متورطين…