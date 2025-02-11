Advertisement

فنون ومشاهير

الممثل السوري الشهير حديث المواقع.. هذا ما كشفه عن بشار الأسد (صورة)

Lebanon 24
11-02-2025 | 23:47
A-
A+
Doc-P-1319216-638749400747961861.jpg
Doc-P-1319216-638749400747961861.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أصبح الممثل السوري سامر المصري، حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات الماضية وذلك بعد توثيقه جرائم النظام السوري السابق. 

وشارك المصري مع جمهوره ومتابعيه عبر خاصية القصص القصيرة على حسابه عبر انستغرام، مقطع فيديو يوثق الهجوم الكيميائي الذي نفذته قوات الرئيس السوري السابق بشار الأسد في الساعات الأولى من يوم 21 آب 2013 في الغوطة في سوريا خلال الحرب الأهلية السورية.
Advertisement

وأرفق المصري الفيديو بالتعليق التالي: "الكيماوي بالغوطة يلي عم يدافع عن بشار!".
 
 
 
 
والمصري اشتهر بدور "العكيد أبو شهاب" في المسلسل الشهير "باب الحارة".





تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
04:04 | 2025-02-12
03:53 | 2025-02-12
03:38 | 2025-02-12
03:15 | 2025-02-12
02:54 | 2025-02-12
02:11 | 2025-02-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24