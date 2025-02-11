الممثل السوري الشهير حديث المواقع.. هذا ما كشفه عن بشار الأسد (صورة)

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أصبح الممثل السوري سامر المصري، حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات الماضية وذلك بعد توثيقه جرائم النظام السوري السابق.وشارك المصري مع جمهوره ومتابعيه عبر خاصية القصص القصيرة على حسابه عبر انستغرام، مقطع فيديو يوثق الهجوم الكيميائي الذي نفذته قوات الرئيس السوري السابق بشار الأسد في الساعات الأولى من يوم 21 آب 2013 في الغوطة في سوريا خلال الحرب الأهلية السورية.وأرفق المصري الفيديو بالتعليق التالي: "الكيماوي بالغوطة يلي عم يدافع عن بشار!".