بإطلالة جريئة وغير مألوفة.. الفنانة السورية الشهيرة تُفاجئ الجمهور! (صورة)

تمكنت النجمة السورية شكران مرتجى من مفاجأة الجمهور بإطلالتها الجريئة والمختلفة وغير المألوفة للشخصية التي ستقدمها خلال السباق الرمضاني المقبل.



وظهرت النجمة السورية في البوستر الدعائي الرسمي لشخصيتها في مسلسل "قطع وريد" بشعر أسود مجعد وكيرلي، وتضع نظارات طبية كبيرة الحجم، وحرصت على إظهار ملامحها الحادة كما لو أنها إنسانة قوية وظالمة، وهو ما تفاعل معه الجمهور بشكل واسع وعبروا عن اعجابهم الكبير بشكران التي تتلون وتتمتع بكامل الجرأة لتغيير شكلها وملامحها بما يتناسب مع الشخصية التي تقدمها.

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وتجسد شكران شخصية "رندة" في مسلسل "قطع وريد"، وهي شخصية معقدة ومختلفة وستحمل الكثير من المفاجآت وهي من الشخصيات الجديدة على النجمة السورية. والعمل يجمع بين الدراما الاجتماعية والتشويق البوليسي، وتدور أحداثه حول جريمة قتل تقع في قرية تدعى "المفرق" قرب دمشق، مما يفتح باب التحقيق لكشف الجاني بين أفراد عائلتين في القرية.(لها)





