Advertisement

فنون ومشاهير

بعد الأزمة التي أحدثتها تصريحات طليقته بسمة بوسيل... تامر حسني يحذّر ويهدد هؤلاء (صورة)

Lebanon 24
14-02-2025 | 03:26
A-
A+
Doc-P-1320313-638751256660049072.jpg
Doc-P-1320313-638751256660049072.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قام الفنان المصري تامر حسني، بإصدار بيان إعلامي وضعه على حسابه الخاص على "إنستغرام" أعلن من خلاله عن اتخاذه كافة الإجراءات القانونية ضد منتحلي شخصيته، محذرًا جمهوره من الانصياع وراء الصفحات الوهمية التي تروج لحفلات وهمية له داخل وخارج مصر.
Advertisement

وجاء في بيان تامر الذي أصدره قبل ساعات من إحيائه حفل عيد الحب في فاميلي بارك: "يهيب الفنان تامر حسني، وشركة تي إتش برودكشن بكافة جماهيرنا الكرام في مصر وجميع دول العالم، بأن هناك من ينتحل ويستغل الاسم والعلامة التجارية للفنان في الترويج والإعلان عن إقامة حفلات داخل وخارج جمهورية مصر العربية، حيث إن جميع الحفلات التي يحيها الفنان تامر حسني يعلن عنها من خلال الصفحات الرسمية للفنان تامر حسني وشركة تي إتش برودكشن فقط".

وأضاف البيان: "وعليه وجب التنبيه على الجميع حتى لا ينساق بعض الأشخاص الى صفحات وهمية تروج وتعلن عن حفلات لا أساس ولا وجود لها، وتلاحق الشركة هؤلاء الصفحات والأشخاص قانونيًا وقضائيًا؛ لحفظ وضمان حقوق شركة تي إتش برودكشن.. لذا وجب التحذير، ولكم منا كل الاحترام والتقدير".
 
 
 
 
من ناحية أخرى، يستعد حسني لإحياء حفل في فاميلي بارك مساء اليوم الجمعة 14 شباط تزامنًا مع عيد الحب، معربًا عن حماسه الكبير بلقاء جمهوره والغناء برفقتهم باقة من أشهر أغانيه.

وكانت طليقة حسني الفنانة المغربية بسمة بوسيل قد أثارت الجدل بعد التصريحات التي أطلقتها عن معاناتها خلال زواجهما.

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
09:31 | 2025-02-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:45 | 2025-02-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:48 | 2025-02-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2025-02-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:11 | 2025-02-13 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
04:50 | 2025-02-14
04:31 | 2025-02-14
04:14 | 2025-02-14
03:49 | 2025-02-14
03:13 | 2025-02-14
02:36 | 2025-02-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24