بعد الأزمة التي أحدثتها تصريحات طليقته بسمة بوسيل... تامر حسني يحذّر ويهدد هؤلاء (صورة)

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قام الفنان المصري تامر حسني، بإصدار بيان إعلامي وضعه على حسابه الخاص على "إنستغرام" أعلن من خلاله عن اتخاذه كافة الإجراءات القانونية ضد منتحلي شخصيته، محذرًا جمهوره من الانصياع وراء الصفحات الوهمية التي تروج لحفلات وهمية له داخل وخارج مصر.وجاء في بيان تامر الذي أصدره قبل ساعات من إحيائه حفل عيد الحب في فاميلي بارك: "يهيب الفنان تامر حسني، وشركة تي إتش برودكشن بكافة جماهيرنا الكرام في مصر وجميع دول العالم، بأن هناك من ينتحل ويستغل الاسم والعلامة التجارية للفنان في الترويج والإعلان عن إقامة حفلات داخل وخارج جمهورية مصر العربية، حيث إن جميع الحفلات التي يحيها الفنان تامر حسني يعلن عنها من خلال الصفحات الرسمية للفنان تامر حسني وشركة تي إتش برودكشن فقط".وأضاف البيان: "وعليه وجب التنبيه على الجميع حتى لا ينساق بعض الأشخاص الى صفحات وهمية تروج وتعلن عن حفلات لا أساس ولا وجود لها، وتلاحق الشركة هؤلاء الصفحات والأشخاص قانونيًا وقضائيًا؛ لحفظ وضمان حقوق شركة تي إتش برودكشن.. لذا وجب التحذير، ولكم منا كل الاحترام والتقدير".